女力崛起！彰化縣5鄉鎮首次當選女首長

2018-12-02 22:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕巾幗不讓鬚眉！彰化縣5合1大選結束，26鄉鎮市長選舉有18位換人當，其中誕生5位女性鄉鎮長，分別是溪湖鎮黃瑞珠、田中鎮洪麗娜、埔鹽鄉許文萍、埤頭鄉杜懿彩與溪州鄉江淑芬，都是該鄉鎮舉辦自治選舉以來首次出現女首長。對此有民眾認為，女性鄉鎮長具備溫柔特質，更能聆聽選民需求，是女力崛起的力量。

田中鎮長洪麗娜曾是國民黨籍縣議員，在地方深耕多年，上屆以國民黨籍參選落選，今年以無黨身分競選獲選，成為田中鎮史首任女鎮長。洪麗娜表示，時代在變，現今女性知識、思想等表現已跟男性不相上下，加上透過資訊傳達，女性力量早已被認同。成為田中首任女鎮長，首要做好所會溝通，畢竟「媽媽的話比較會聽」，希望能發揮女性圓融、慈悲特質，發展更多樂齡建設與藝術文化。

埤頭鄉長杜懿彩擔任5屆鄉代會代表，其中2任副主席，今年以無黨身分參選，獲得鄉民肯定。杜懿彩表示，埤頭是生產稻米、蔬菜的農業大鄉，推廣生產必須跟農會、代表會配合，也認為女性每天都在碰這些，會發揮「女人持家」精神，讓埤頭鄉耳目一新。

埔鹽鄉長許文萍任3屆鄉代會代表，其中2屆擔任主席，今年以無黨身分參選，因服務勤快，人美嘴甜，深受長輩的疼愛，在這次7名候選人中脫穎而出。許文萍表示，「她是埔鹽鄉第1位女鄉代會主席，也是第1位女鄉長」，鄉親期望大，責任也大，未來會加強埔鹽鄉排水全線整治工程，建設更多關懷據點。

溪湖鎮長黃瑞珠曾以國民黨、親民黨身分任兩屆議員，前兩屆都以無黨身分參選鎮長都落選，今年以國民黨籍參選終於獲選。黃瑞珠表示，大環境帶動選情，加上溪湖鎮長期都由男性鎮長治理，競選宣傳期間，就有人喊「換女人做看看」，代表女性力量崛起，就任首要任務，將輔導農民與整頓溪湖果菜市場，讓農業經濟有感。

溪州鄉長江淑芬為國民黨溪州黨部主委，這次擊退民進黨5屆議員轉戰鄉長的李俊諭實屬不易。江淑芬表示，當選是責任的開始，溪州從來沒有女性鄉長擔任，當選後會用女性的溫柔、男性的魄力打拚，將鄉州鄉農產品推廣出去。

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