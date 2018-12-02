繼海軍沱江軍艦量產案後 龍德造船廠再接快速布雷艇大單

海軍計畫籌建四艘快速布雷艇案，已確定由龍德造船廠得標。圖為中科院在航太展中展示的快速布雷艇設計模型。（記者羅添斌攝）

2018-12-02 15:46

〔記者羅添斌／台北報導〕繼中科院日前宣佈確定由龍德造船廠來建造海軍量產型沱江軍艦之後，軍方官員今天透露，海軍計畫建造四艘快速布雷艇案，也已確定由龍德造船廠得標。

根據軍方最新的採購決標公告指出，快速布雷艇建造案已經決標，由位在宜蘭的龍德造船廠得標，決標金額為7億3831萬1千元，全案將建造4艘快速布雷艇，預計在2021年11月底前執行完畢。

海軍對4艘快速布雷艇的建造案，全案總金額為9億1776萬9千元，除了委由龍德造船廠建造載台船體之外，還將向中科院採購國造新式水雷，未來在成軍部署後，將可有效阻滯中國兩棲進犯。

海軍先前曾表示，藉由快速布雷艇的設計與建造，可以帶動國內造船工業、落實國艦國造、工業合作政策，建立並保存國防自主能力；海軍也藉由籌建快速布雷艇計畫來強化水面快速布雷能力，可以有效遲滯敵軍的行動，迫使對方放棄原訂行進海域運用及路線，破壞敵方作戰期程，打亂其作戰節奏。

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