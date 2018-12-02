不放棄！東奧正名未過 ​親台日人仍持續連署中...

親台的日本「台灣研究論壇」會長永山英樹仍不放棄，在日本東京的連署活動仍在進行中。（圖擷自永山英樹臉書）

2018-12-02 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕東奧正名公投未通過，行政院表示，政府依法舉行公投，不對任何公投案預設任何立場，並尊重任何公投結果。雖然台灣公投未過，親台的日本「台灣研究論壇」會長永山英樹仍不放棄，在日本東京的連署活動仍在進行中。

永山英樹昨晚在臉書預告，台灣參加東奧的正名連署活動將持續進行，今天當地時間中午12點至下午3點，將在東京池袋站進行連署。永山在文中表示，「日本的台灣正名連署活動跟台灣的公投無關，沒有理由停止，歡迎當天在東京的台灣朋友踴躍來參加！」

不少台灣人到永山的臉書留言感謝，不少人表示「謝謝你們！公投的結果真的太對不起你們的大力聲援...」、「真的對不起日本正名協會」、「真的很感謝您們」、「謝謝，

台灣人很慚愧」、「是我們努力不夠，會繼續加油的！」

永山稍早在臉書貼出另則貼文強調，「台灣是台灣，不是中華台北！」並表示今天活動已有不少路人聲援，呼籲更多人到場支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/