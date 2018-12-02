學者調查：超過7成民眾支持「一邊一國」的九二共識

2018-12-02 08:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜當選後，屢屢拋出他支持九二共識，但民眾真的了解何謂「九二共識」嗎？4位政治學學者今年曾進行調查，列出4種不同意義的九二共識，結果發現，台灣人對九二共識的內涵，完全沒有共識，甚至有1/3的人認為九二共識代表的是一邊一國，更有超過7成民眾，是支持錯誤定義的一邊一國的九二共識。

這項調查研究是由密西根州大政治所博士候選人陳方隅、普度大學政治所博士生吳冠昇、內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩、休士頓聖湯瑪仕大學國際研究中心助理教授葉耀元，於今年暑假設計問卷調查，委託政治大學選舉研究中心的Pollcracy研究室來蒐集，一共有1001個有效樣本，已將初步的研究成果，投稿發表在國際知名的《外交家》雜誌。

韓國瑜當選高雄市長後，首要重點強調九二共識就是他的意識型態，高雄民眾這才警覺，上網搜尋何謂九二共識？

4位政治學學者也在《菜市場政治學》網站撰文「九二共識到底是什麼？我們該不該（重新）承認它？」，詳述這項調查結果，被《商業週刊》轉載。

這項調查列出4種不同意義的九二共識，結果發現（1）17%的民眾認為是指兩岸各自宣稱代表整個中國。

（2）34%的民眾認為是指兩岸的政府各自代表統治範圍內，同一個國家內尚未統一的兩部分。

（3）33%的民眾認為是指兩岸一邊一國。

（4）5%的民眾認為是指中華人民共和國代表中國，中華民國是地方政府。

文中強調，其實（2）才是馬政府時期台灣的官方九二共識立場的正解，（1）是以前中華民國政府強調的正統觀念，但也可以說是錯誤的詮釋（4）是中共的一個中國定義；（3）則是兩國論。

由調查結果，學者驚訝地發現：台灣民眾對九二共識的定義，其實沒有共識！

這項問卷調查中，更進一步問，如果九二共是以上4種不同的意義，那民眾是否會支持如此定義的九二共識呢？結果一樣令人訝異，只有最錯誤的定義（選項3）一邊一國最被支持，有超過7成的民眾認為應該要支持這樣的九二共識，其他各項的支持度都沒有超過一半。

文中說，一直到2017年，仍有許多學術單位或媒體做的民調，問人們支不支持九二共識，其中大部份回答「支持」的比例都還是超過一半以上，這麼高支持率，很可能就是這樣來的！

文章結論強調，中共不應該以威脅利誘的方式，強迫台灣接受任何政治主張，台灣人並沒有接受中共所說的「一個中國」這樣的九二共識原則。

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