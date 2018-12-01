論文遭竄改「中華台北海峽」 我學者痛批：政治干預學術！

林殿順2003年論文原圖，左上角是Taiwan。（圖取自林殿順臉書）

2018-12-01 12:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治干預學術莫甚！中央大學地球科學系副教授林殿順昨晚臉書貼出，自己2003年發表的論文，竟遭澳洲Global CCS Institute （全球碳封存研究所）竄改，台灣（Taiwan）地名遭改成中華台北（Chinese Taipei），導致台灣海峽淪「中華台北海峽」等謬誤！立即寄信抗議，痛批該機構做法不當。

林殿順臉書貼出，最近地質界的朋友發現，澳洲的全球碳封存研究所竄改其2003年發表的圖，將文章中的Taiwan，全數改成Chinese Taipei，所以台灣島（Taiwan Island）變成中華台北島（Chinese Taipei island），而台灣海峽（Taiwan Strait）變成中華台北海峽（Chinese Taipei Strait），直批可惡、政治干預學術，已發信給該機構董事長，表達強烈抗議。

而林的抗議信中，也強調該篇論文已被國際學術界引用多次，具有高被引價值，對於該機構在自己網站上登載並胡亂竄改，感到荒謬、不公平且不能接受，且自己數年前曾參訪該機構，該機構也有人來台學術交流，澳洲與台灣一直都有良好友誼，不願因此事而破壞雙邊關係。

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