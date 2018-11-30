政院定調訂同婚專法 幸福盟：抵觸人民意志

2018-11-30 14:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕對於愛家3公投全數過關，下一代幸福聯盟上午召開記者會，強調3項公投不但全數通過公投門檻，且同意票平均超過700萬張，最高更達765萬張，擁有高度民意基礎，呼籲政府盡快落實公投結果；幸福盟並表示，目前已組成修法及監督小組，後續將根據公投主文提出修法草案，並監督落實進度。

幸福盟理事長曾獻瑩指出，在公投過關後，仍有很多人「帶風向」稱公投違憲，因此決定召開記者會呼籲政府盡快回應民意訴求。曾強調，幸福盟的立場是同性可透過「同性家屬專法」或「同性共同生活法」等專法變成「家屬」，但絕不是要推同性婚姻，此外也要呼籲教育部盡快落實公投第11案「反對國中、小進行同志教育」，「一週過去了還沒有聽到教育部回應！」

曾獻瑩透露，幸福盟將針對醫療及財產等同性生活權益規畫專法草案，由中正大學財經法學系教授曾品傑擔任修法顧問，小組成員包含律師裘佩恩、葉光洲等人。

針對行政院定調推動「同婚專法」，曾品傑今批評，公投案第12案的主文，是要以「婚姻以外形式」保障同性2人經營永久共同生活，但同性婚姻專法也是婚姻，根本與人民意志抵觸。

與會的國民黨立委賴士葆今則譴責司法院長許宗力表態「公投不能違憲」，指許的發言形同「踹了700多萬人一腳」，並痛批許「沒資格當司法院長」，「小小的大法官會議要凌駕700多萬人，台灣是民主社會嗎？」

本次幸福盟提出的愛家3公投全數過關，分別是第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、第11案「你是否同意在國民教育階段內，教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」及第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

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