比選前還熱！蘇貞昌連續4天車隊謝票 支持者含淚追隨

蘇貞昌車隊謝票行程，遇上飄雨，穿上雨衣，照樣站在吉普車上沿路和支持者致意。（記者邱書昱攝）

2018-11-29 19:17

首次上稿 18:12

更新時間 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕大選過後，勝選的急著慶祝、安排人事，敗選的一方忙著收拾心情、檢討、開炮互轟，競選新北市長失利的蘇貞昌默默連續4天車隊掃街謝票，即使冒著寒風、細雨，依舊堅持按照選前拜票路線一步步感謝支持者，不少網友感動得直說想哭，沿路有不少人追著車隊要簽名、握手打氣，還送上暖暖包要蘇貞昌保重身體；今晚蘇貞昌的謝票行程將在板橋畫下句點。

蘇貞昌的謝票行程完全按照選前拜票的路線，上週他才密集跑完全新北市各行政區催票，讓不少人稱讚他的體力與耐力驚人，沒想到，選後又馬不停蹄重新再跑一遍，而且他堅持全程親自站上在車上，不斷向路人鞠躬、揮手、握手回禮，沿路一直「謝謝」、「歹勢」，早上、下午、晚上一天三場持續車隊掃街，不少支持者都驚訝，選舉過程常被諷刺「高齡」71歲的「老」縣長，選後不但沒有像別的候選人休息、養病，還如此堅定地一路「繼續衝」，連陪同謝票的民代也佩服得五體投地。

蘇貞昌謝票行程也全程透過臉書直播，同時上線觀看人數持續攀升，比選前拜票直播還熱，不少網友都感動留言要蘇貞昌保重身體、重新出發，好多人都說感動到哭了，也有網友說，看著蘇貞昌這樣一路鞠躬，一天下來恐怕至少鞠躬3000次以上，就算再年輕也很難辦到。

也有支持者乾脆跟著車隊陪蘇貞昌走一程，昨晚在三重、蘆洲謝票，就有不少人騎著機車尾隨，超過百輛機車僅僅追隨，還有人製作加油手板、揮舞小旗，最後車隊越來越龐大，殿後的市議員李余典、李倩萍被擠到100多公尺外，長長車隊甚至被紅綠燈切成兩三段。

蘇貞昌堅持走完全新北市各行政區的謝票行程將在今晚畫下句點，最後一場車隊謝票晚間7點將從板橋公館路出發。

蘇貞昌今晚板橋謝票直播：

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