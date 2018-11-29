北院查票匭貼上封條 北院：全力動員法官驗票

2018-11-29 15:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票些微差距敗給現任市長柯文哲，丁重新聲請驗票，並聲請保全證據，台北地方法院決定今日下午前往台北市選舉委員會查封票匭，承審的合議庭審判長蔡政哲、受命法官陳靜茹及陪席法官洪文慧，及台北地院民庭等多位庭長已於下午1點30分抵達市選會，會同丁守中與柯文哲兩造律師清查投開票所票箱，並在票庫大門貼上法院封條。

行政庭長黃柄縉受訪說明查封票匭的情形，黃柄縉指出，因為選票數量比較多，（市選會）大禮堂擺不下，因此又開了另一個房間，剛大家進去第一個房間，是指擺放少數選區的投開票所票箱，會同所有法官與兩造律師，先打開大安區1041投拍票所的票箱，票箱內有市長與議員選票，讓兩造律師做清點確認票箱。

黃柄縉表示，合議庭查封票匭方式，是先就各選區的投開票所票箱進行清點，再封存整個票庫大門並在大門外貼上封條，而不是把市長選票重新取出另外裝箱封存，剛有部分票箱拆箱，在清點後已重新貼上封條。

黃柄縉說，如果環境時空允許的話，會把選票拿出來另外裝箱，但票庫的現場狀況是空間擁擠，不太可能這樣做，所以在裡面採取清點所有投開票所票箱，然後整個封存票庫，確保不會有人進出破壞，等到重新驗票時候，再一個一個投開票所箱子拿出來重新驗票。

媒體關心何時完成清點查封，黃柄縉表示，一般來說查封時間原則不能在日出前、日落後，但如果在太陽下山前做的話（指查封）應該是可以，因此希望盡量在今天清點完畢。

媒體詢問法官驗票的人力調配，黃柄縉則說，法院全力動員，民事庭甚至刑事庭法官只要行前教育做得好，應該可以在法定期間內完成驗票。

媒體追問是否影響其他訴訟案件的時間，黃柄縉表示，當事人訴訟權益不會影響到，但該案有急迫性，因此人力動員會考慮以沒有排庭的法官優先審理驗票。

至於重新驗票場地與流程，黃柄縉說，尚未討論到，但依據2004年總統大選當時重新驗票時是借用市選會10樓大禮堂，因為這樣選票不須搬運，目前會在驗票前，再討論場地配置與人力，會跟市選會協調一下，畢竟是大家所關心的案子。

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