法官抵北市選委會查封票匭 柯P號召百人律師團

2018-11-29 15:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕參選台北市長的丁守中，質疑選委會開票過程具瑕疵，昨親赴台北地院繳交428萬餘元保證金，聲請「重新計票」及「證據保全」。北院法官今日下午抵達台北市選舉委員會進行查封票匭程序，台北市長柯文哲委任多名律師先行抵達，隨後丁守中委任的數名律師也到場，雙方龐大的律師團陣仗，頗有較勁意味，稍晚法官也抵達，雙方跟隨法官進入會議室討論後續流程。

進入會議室討論前，曾參與2004年「連宋配」總統大選驗票的柯文哲委任律師林光彥受訪時表示，遵守法律程序與通知後，今天來協助法院的工作，目前大家都非常熱心，目前募集到80到100位律師進行後續的驗票工作，人數還在增加中。

林光彥表示，柯市長相當尊重專業，會酌予給車馬費，律師團排班的分工則是等法院通知後再進行分配組別，目前得知消息是驗票場地會在這裡（指市選會），但一切還是要等法院確定後，才會進行律師團的排班分工。

林光彥強調，聲請重新計票是丁先生的權利，他們會協助法院盡速釐清真相，他相信在這個制度與現在選務人員的水準底下，不會有太大的誤差與疏失，重新計票結果與當天開票結果是差不多。

丁守中委任律師葉慶元則說，今天也有7、8位律師到場，跟法官確認下禮拜一驗票流程後，丁這邊也會徵詢請求律師或志工協助，也會跟法官確認，代理人是不是一定要有律師資格或具有驗票、監票經驗的志工即可，都會再跟法院請教，以最快速順利方式把驗票工作完成。

葉慶元強調，一切配合法院，由於似乎不容易找到重新驗票的場地，以不給法院添太多麻煩為原則，盡量以最容易與不發生弊端的方式，來完成驗票。

至於柯文哲有百人律師團，葉慶元表示，這不是打群架、比人多，北院50組出動法官與書記官，每一組就要配合1到2位律師，丁這邊找100位律師是沒問題，但還是要跟法官討論要找幾位律師或志工。

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