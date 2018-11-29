拋朝野合作 賴揆：助盧秀燕辦東亞青、韓國瑜爭中國觀光客

2018-11-29 11:48

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一大選結果，執政的民進黨慘敗，行政院長賴清德今天在選後拋出朝野合作，他表示，從媒體上看到，新當選的台中市長的盧秀燕有意爭取東亞青運復辦，請教育部與陸委會予以協助。

賴揆說，他也從媒體上看到高雄市長當選人韓國瑜市長與幾位縣市長當選人希望爭取中國觀光客來台灣旅遊，也請交通部觀光局與陸委會予以協助，讓朝野能夠合作、中央與地方能夠協力，讓台灣經濟能夠發展，台灣能夠往前邁進。

行政院今天上午舉行院會，賴清德表示，針對這次9合1選舉結果，政府的施政不能夠通過人民的檢驗，他本人非常自責，除了向人民道歉以外，政府應該虛心接受各界的批評，深刻檢討、切實改進，以爭取人民的支持。

他表示，選舉已經結束，行政院將會與地方政府共同合作，提供必要的協助，共同建設國家，讓國家能夠往前邁進。

對於今年10個公投案有7個通過，賴揆也說，未來相關行政部門在公投進行前，也要負責任的讓社會大眾清楚瞭解公投議題的內涵與政府部門的態度，使全體公民對公投議題能有更充分的討論與思考，讓公民投票成為一種由人民做主、「人民直接行使創制、複決權」的成熟民主制度，以取代政黨間對重大議題上的對抗。

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