高嘉瑜又巧遇柯P！ 5字讓阿北大樂笑歪

台北市長柯文哲15日至內湖傳統市場掃街拜票時巧遇高嘉瑜，當時高嘉瑜不顧一旁有其他議員參選人，劈頭就問，「市長，議員你支持幾號？」讓柯文哲相當尷尬。（資料照）

2018-11-28 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕繼本月15日掃街拜票後遇到民進黨台北市議員高嘉瑜，台北市長柯文哲今天（28日）出席中華民國西藥代理商同業公會大會時，再度與她巧遇，柯文哲上前握手致意時，高嘉瑜再次調皮地問道，「你要支持誰？」讓柯文哲當場笑翻。

柯文哲15日到內湖傳統市場掃街拜票時巧遇高嘉瑜，當時高嘉瑜不顧一旁有其他議員候選人，劈頭就問「市長，議員你支持幾號？」讓柯文哲相當尷尬，回應「大家都是好朋友」。

根據《蘋果》報導，中華民國西藥代理商同業公會大會今晚舉行，包括衛福部長陳時中、台北市衛生局長黃世傑、前食藥署署長姜郁美及台北市長柯文哲等都應邀出席。柯文哲在晚間8點離席，被媒體追問有關吳音寧去留、韓國瑜北上是否向他請益等問題時，高嘉瑜正好來到會場，柯文哲趕緊叫住高嘉瑜，與她握手，而高嘉瑜也再度問柯P，「你要支持誰」，讓柯文哲當場笑了出來。

高嘉瑜步入會場後馬上成為焦點，不少人爭相與她合照，也讓柯文哲能暫時喘口氣。

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