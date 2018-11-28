「以核養綠」同意率前3高在這裡！網友：核廢料放哪有著落了

以核養綠公投案的同意率最高的縣市為連江縣，其同意率高達69.36%。圖為連江縣馬祖北竿。（資料照）

2018-11-28 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭寶清今針對「以核養綠」公投案表示，應該把核廢料放在投票同意率最高的縣市，如此一來對他人較為公平，但有網友將全國各縣市對「以核養綠」公投案的同意率，從最高到最低的來做排名結果發現同意率最高、最支持使用核電的前三名都是離島縣市。

本次以核養綠公投案過關，政院也宣示非核家園不再以2025年為期限。鄭寶清今接受電視媒體採訪時表示，行政院應該重新思考，核電廠是要繼續蓋還是何時要廢除，不過他自己認為最好的方法是，「贊成要蓋、繼續用核電廠的人，或者要繼續蓋核電廠，那麼希望投票最高的地方，應該把核廢料放在那個縣市，我想對別人比較公平。」

對此有網友依據中選會公布的資料，特別整理了各縣市對以核養綠公投案的同意率，結果發現同意率最高的第1名為連江縣（69.36%）、第2名金門縣（66.92%）、第3名澎湖縣（63.22%）。

許多網友都紛紛留言表示，「請勿無視外島喜迎核廢料的民意」、「核廢料放哪有著落了？」、「立委先知啊」、「核電廠通通蓋起來了啊」，不過也有網友認為，「全國都過半，根本沒哪縣市不能放」、「新北最多人數贊成應該要放新北」。

另外，被歸在台東縣、也同為離島的蘭嶼，其同意票數為634票，有效票數為1451票，換算下來同意率為43.69%。

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