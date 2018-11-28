九合一失利 蔡英文：民進黨支持者存在價值觀上的衝突

總統蔡英文強調，「民進黨會大敗，是因為支持者存在價值觀上的衝突。」 （記者林敬倫攝）

2018-11-28 18:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文在地方大選敗選後，展開傾聽之旅，首站到高雄，今第2站則來到宜蘭，到縣議會與在地各後援會座談檢討，她致詞時表示，這次在中央執政的情況下，沒守住宜蘭，讓她覺得非常抱歉，他強調，未來內閣人事一定會調整，在閉門會議她更強調，「民進黨會大敗，是因為支持者存在價值觀上的衝突。」

蔡英文下午3點抵達宜蘭縣議會，立委陳歐珀、宜蘭縣代理縣長陳金德與會，小英之友會等後援會系統也有參與，蔡英文致詞時表示，宜蘭是與各地的競選團隊檢討的第2站，宜蘭是民主聖地，長期支持民進黨的地方，民進黨雖曾失敗過，但也曾經站起來，創造出很多故事。

蔡英文表示，這一次中央執政的情況下，沒有守得住宜蘭，她覺得很抱歉，對支持者在這麼艱難的選戰中，還堅定的站出來挺民進黨，她非常感謝，她指出，行政院長賴清德已經帶領行政團隊，做相關的檢討，尤其在新的民意出來後，政府也在進行政策的檢討，之後一定會做人事的調整，希望藉此帶動新的執政面貌。

陳歐珀則說，對於這次宜蘭沒有當選的夥伴，他表示歉意，要謙卑的尊重人民的決定，未來還要攜手合作，莫忘初衷，更負責任地跟鄉親一起努力，他強調，「建設不分黨派」，將協助宜蘭新縣長，盡自己立法委員的本分，做好相關的建設，捍衛宜蘭的權利。

蔡英文致詞完後，隨即進行閉門會議，據與會人員透漏，蔡英文於會中強調，民進黨這次大選會失敗，是因為支持者存在「價值觀上的衝突」，例如廢死、一例一休、同性婚姻及農漁業政策等，像同婚議題，老年人與年輕人就存在價值觀的衝突，這些議題無法在第一時間的被解決，她承諾將積極下鄉，聽取民眾的心聲，並加強部會間的溝通。

與會的宜蘭市長江聰淵也轉述，蔡英文說，內閣的改組，人才的尋覓，是行政院與她面對的主要課題，之前用人也被批評是用「老藍男」，她說在人才的尋找上，是當務之急，由於人才的培養與養成需要時間，她才會積極慰留行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊，來承擔責任。

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