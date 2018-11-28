觀選發現多項優點！《北京之春》：台灣讓中國人感慨

胡平認為，台灣人受民主薰陶，無法接受被中國獨裁統治。圖為陳其邁競選造勢會場。（資料照）

2018-11-28 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選自24日投票起至25日凌晨開票完畢，美國《北京之春》名譽主編胡平首次來台觀察選舉情況，並於受訪時舉出多項優點，且提到「台灣的命運已經是取決於台灣人民」，這不用經過中國允許，中國民眾均感慨自己沒辦法參與民主。

根據《中央廣播電台》報導，胡平認為雖然國民黨在縣市長選舉中奪下15席，各縣市議員席次比例也較高，但中國所提出的「九二共識」必須遵循1個中國原則，因此共產黨不會相信在台灣的「華獨」、「台獨」等勢力，被民主滋養的台灣人民也沒辦法被中國統制。

胡平提到，中國過去提出「一國兩制」的做法，但主張此做法的中國前領導人鄧小平心裡很清楚這行不通，台灣已被民主制度薰陶，台灣人民能夠決定自己的命運，無關乎北京政權的觀感，甚至連美國都比不上台灣人對政治的參與熱忱，但要注意網路假消息發酵的問題。

胡平認為，此次台灣選舉沒有暴力事件，落選人、當選人均勝不驕、敗不餒，展現出相當風範，使許多無法參與民主、欠缺投票權的中國民眾相當欽羨，「他們對台灣的政治人物甚至能夠如數家珍」，台灣實行的民主自由制度對中國人民有許多潛在影響。

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