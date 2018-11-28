謠言終結站》明年大年初三補選彰化立委？ 縣選委會：假消息

2018-11-28 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又來假消息！彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委缺額補選都還沒登場，網路l、LINE都已經在傳選務工作日程，投票日就訂在明年2月7日，許多人接到訊息都說「真的還是假的？大年初三投票？」彰化縣選委會總幹事陳逸玲表示，這是假消息，補選時程將由中選會決定。

由於鹿和區立委王惠美當選縣長，將在12月25日就任縣長，在王惠美就任縣長後的3個月內將進行立委補選，誰來補選已成為熱門話題，更關切何時補選。

這一兩天許多人都在LINE群組收到「中華民國第九屆立法委員彰化縣第一選區缺額補選」的選舉日程，同時還製作表格，寫得頭頭是道，12月5日發布選舉公告，12月26日登記截止，1月19日審定候選人名單，明年1月22日前進行候選人號次抽籤，1月27日公告候選人名單，2月7日投票、開票。

不過，有人立即去查網傳的投票日，發現投票日在春節期間，還是大年初三，還是星期四，覺得這應該有點不太對勁。

陳逸玲表示，目前第一選區立委仍是王惠美，必須等到王惠美就任縣長之後，才會出現立委缺額；屆時，彰化縣選委會也才會開會討論。至於，這次立委補選的選舉時程，也將由中選會來決定，網路所傳的是假消息，呼籲不要再以訛傳訛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/