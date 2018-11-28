臉書直播反省道歉 蔡英文哽咽：已辭職不該占用時間

英文今（28）日於臉書直播反省道歉，稱自己為敗選負起全責，並說明幾天來的反省，其中更哽咽表示：「已卸下黨主席職位，也不該占用太多時間」。（資料圖）

2018-11-28 13:55

沒有站在第一線領導 導致社會更分裂

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選綠地變藍天，總統蔡英文為負起責任而請辭民進黨黨主席。蔡英文今（28）日於臉書發文與直播反省道歉，稱自己為敗選負起全責，且有義務說明幾天來的反省，稱自己「沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂」，其中更哽咽表示：「已卸下黨主席職位，也不該占用太多時間」。

民進黨贏了是民主 國民黨贏了也是民主

蔡英文表示，「民進黨贏了是民主，國民黨贏了也是民主」，因此向所有新當選的縣市首長致上最大的祝福。而這次敗選辭去黨主席，是民進黨負責任的傳統，但只是整個敗選檢討的起點，整個執政團隊都必須虛心接受人民的鞭策，並且勇於改變。而蔡英文也強調，最該改變的人是自己，有義務向全黨說明幾天來的反省，盼能拋磚引玉，讓敗選的檢討反省更加全面。

蔡英文說，選舉中用很大的力氣告訴人民改革的重要性，但是過程中累積下來人民對執政者的不滿，確實衝擊了選舉表現。尤其是推動長期改革時，沒有給予受影響的人足夠的撫慰，對於跟不上轉型速度的弱勢者，也未提供足夠的關懷和協助，忽略人民的感受。而且施政團隊常用專業語言解釋國家政策，失去與人民溝通的效果。

做為執政團隊的領導者 我要負起責任

「我再強調一次，這些挫敗。做為執政團隊的領導者，我要負起責任，也一定會深切反省。」

忽略總統應成為國家的主要溝通者

蔡英文表示，擔任總統後在國安事務與每日政務耗盡大部分的時間，忽略了總統應該成為國家的主要溝通者，即使做出決策卻沒有站在第一線領導，讓社會更分裂。「當我為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂」、「不但沒有平息爭議，反而更加對立」。

政治其實就是給答案

蔡英文指出，現今網路時代的政治已經跟2016年當選時有很大的不同，但政府跟社會溝通的方式顯然跟不上變化的速度。「台灣人民用選票給我們上了一課」。整個執政團隊都要展開檢討，政治要明快，要有節奏感，要讓人民有感。「政治其實就是給答案」。

盼辭去黨主席後 黨能不受限於執政的思維

蔡英文於演講中甚至哽咽表示，自己已經辭去黨主席，「也不該占用太多時間」，未來新主席是由選舉產生，不是高層指定，盼辭去黨主席之後，黨能不受限於執政的思維，更能與社會團體互動溝通。

責任由我一肩扛起 同志不必互相為難

蔡英文也強調，黨員可以大鳴大放，但是不該互相指責，「責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難」、「民進黨過去也失敗過，但是，每一次我們都透過反省再站起來」、「我期許所有執政團隊，虛心檢討，勇於改變」、「台灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會。謝謝大家。」

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