韓國瑜提九二共識 蔡總統：兩岸政策屬中央權限

2018-11-27 20:30

〔中央社〕國民黨高雄市長當選人韓國瑜提出將以「九二共識」成立兩岸工作小組與對岸做生意；總統蔡英文今天說，兩岸政策屬中央權限，「還不清楚他們如何運作」，等有更多訊息再說。

民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，總統下午首度南下高雄，與陳其邁一同出席後援會長座談會，檢討敗選原因，立委劉世芳、管碧玲、趙天麟、李昆澤、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等人出席。總統會後受訪時做以上表示。

對於媒體問到「國民黨拿下的三都可能建立兩岸公共平台，地方可能凌駕中央兩岸政策」，蔡總統表示，兩岸政策是屬於中央職權，長久以來地方都有所謂的兩岸小組等單位來做交流。新的平台是如何運作她不知道細節，有更具體的事項再做評論。

也有媒體問到「未來如何與柯文哲合作」，蔡總統表示，昨天已分別打電話給六都當選首長，除了恭喜之外，也希望就中央在每一都中的計畫，可以來做討論，將來可以有更好的合作。另方面，這些首長在將來施政有需要中央協助的，會盡快找機會找他們來談。

蔡總統提到，高雄這次競爭最激烈，後援會、支持者、還有選民，都用了很多力氣來支持其邁，選舉團隊也都很辛苦。因此她以高雄作為第一站，慰勞辛苦的團隊，感謝在地後援會系統，同時也聽一下他們對於整體施政的意見，作為後續檢討的根據

對於民進黨立委段宜康「民進黨檢討力度還不夠」的看法，總統也說，「檢討才剛開始，我們會很認真地檢討」；剛才座談會大家反映很多問題，其他地方也有，會一樣樣去處理。

蔡總統說，已經辭黨主席，代理黨主席將在明天中常會產生。至於下一任的黨主席，也會在很短的時間裡完成選舉程序，讓下一任主席可以盡快到位。她也希望下一階段民進黨的領導以及事務處理，中生代都可以扮演最重要的角色。 韓國瑜當選當晚受訪提出上任後將以「九二共識」為基礎，在市府成立「兩岸工作小組」與對岸做生意。這項主張獲得藍營縣市長當選人響應跟進。（編輯:孫承武）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/