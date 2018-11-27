閉門檢討高雄敗選砲聲隆隆 小英：未來別推太多政策

總統蔡英文與陳其邁，今天與上百位後援會會長舉行檢討會。（記者張忠義攝）

2018-11-27 17:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文與落選的民進黨高雄市長候選人陳其邁，今天與上百位各後援會會長舉行檢討會，與會人員提出的敗選原因很多，包括年金改革、一例一休、公投投票時間太長、空汙等10多個原因。蔡英文也承諾未來盡量在政策上僅做微調，不要再推出太多政策。

這場會議未開放媒體採訪，民進黨立委劉世芳會後轉述說，與會人員發言踴躍，大家爭搶麥克風，對於敗選的原因，矛頭指向最多的是年金改革、一例一休，其餘包括公投投票時間太長、空汙、老車、農漁業、同婚等議題，都有人提出，林林總總約有10多個原因。

媒體詢問「檢討會是否炮火隆隆」？蔡英文於會後受訪回答說，大家發言踴躍，非常急切，把意見直接講出來，將會彙整這些意見，看那些方面可以做得更好。

立委劉世芳會後轉述，蔡英文總統在會中說，南部人對同婚、對一例一休的看法，與北部人不太一樣，未來盡量政策上僅做微調，不要再推出太多政策。

劉世芳轉述說，蔡英文強調年金改革如果現在不做的話，2019年鐵定破產，雖然現在領的少一點點，這次改革確保一輩子都領得到，但這部分沒有溝通得很好，以致於反映在選票上。

根據劉世芳轉述，蔡英文在會中強調她會深自檢討，會走出來接地氣，聽聽大家的聲音，而不是只聽政務官或高階官員告訴她。

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