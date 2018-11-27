慘！基隆這6名落選人沒補貼 保證金也沒收

2018-11-27 10:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第19屆議員選舉結束，基隆市選委會依選罷法第43條規定，60位參選議員者，有54人將發還12萬元保證金，有46人可領到1票30元的競選費用補貼金，七堵區張耿輝7173票拿下全市最高票，獲21萬5190元補貼金。

基隆市長選舉，當選的林右昌拿到102167票，除了20萬元保證金可領回，還可獲得3065010元的競選費用補貼金，落選的謝立功拿到86529票，可拿到2595870競選費用補貼金。

基市選委會依選罷法第43條核算競選費用補貼，市議員當選人2人以上，得票數達各該選區當選票數2分之1以上者（以最低當選票數為基準），如以婦女保障名額當選則應以前一名當選人的得票數為最低當選票數，每票補貼30元。

核算結果，全市計有中正區徐莉莉、王慧童，仁愛區蘇勇綸、林淑姣，中山區張哲源、凃慧玲，安樂區李玉蘭、羅維新、游正義，暖暖區余冠龍、周懷湘、蔡長宏、張志維、七堵區吳桐茂無法領到一票30元的補貼款。

議員保證金部分，則有中正區王慧童，仁愛區蘇勇綸，安樂區李玉蘭、羅維新，暖暖區周懷湘、張志維等6人不予發還12萬元保證金。

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