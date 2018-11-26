智庫閉門會議：中國因素滲透已成台灣民主危機

2018-11-26 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕由知名中國民權人士王丹在美國華盛頓所成立的智庫機構「對話中國」，今天（11月26日）在台北舉行首次閉門會議；王丹表示，隨著中共總書記習近平在上台後加強社會管控，反而更有可能提供中國社會發生變化的機會，台灣不能不因應。

這次的閉門會議，除了「對話中國」所長王丹外，尚有流亡海外的中國作家蘇曉康、學者陳奎德和前「北京之春」主編胡平等人，針對中國目前的政局、未來可能的發展與及台灣的因應發表看法，並與台灣各界交流；據了解，本次台灣方面的出席人士，除了學界、社運界的代表外，還有民進黨與時代力量的成員出席。

中央社引述王丹的說法，認為台灣經過這次的九合一選舉，可看出中國因素更進一步的進入台灣，在多個領域滲透，這是台灣民主發展的危機；他指出，中共若長期統治，勢力會不可遏止的進入台灣，除非中國發生民主化，台灣才會有喘息的空間；他希望台灣社會能比以前更有「危機感」，台灣也應從公民的角度積極聲援中國民主化。

王丹也轉述與會學者的說法，表示他們「一致認為習近平上台後對，中國社會的管控更強」，這種高壓統治一定會引來更多的麻煩，例如權力鬥爭或社會反彈；而智庫學者也指出，中國變化不可能只依靠中國人民反抗，因為在高壓之下並不容易，「一定需要來自香港、台灣、華人社會的外部壓力」

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