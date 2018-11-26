市長之爭失利 張東正被拱選立委 陳秋蓉延續基層服務

2018-11-26 21:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕不驗票了！彰化縣兩個縣轄市，彰化市與員林市今年市長選舉競爭激烈，藍綠兩黨都推現任縣議員角逐，開票結果出爐，彰化市長由民進黨林世賢以319票小贏國民黨張東正，員林市長由國民黨游振雄以157票險勝民進黨陳秋蓉，票數都僅差千分之三，張東正昨日提重新驗票，今日決定又不驗了，坦然接受敗選，支持者紛紛拱他選立委，陳秋蓉表示會延續原有的基層服務。

張東正表示，兩者票數相差在千分之3，符合行政驗票門檻，惟限立委、直轄市跟縣市長選舉，只能提選舉無效，但認為選舉過程之爭議，錯不在選務人員，經過團隊討論，決定放棄選舉無效之訴。失利後有不少支持者勸進選區域立委，張東正說，會繼續努力，與民眾站在一起。

只差一步就能當市長！陳秋蓉說，這是員林市民的選擇，她願意虛心接受，第一時間也恭賀游振雄當選，不過票數僅差千分支3，有許多支持者希望能重新驗票或提選舉無效之訴，惟舉證恐浪費社會資源，決定坦然接受結果，卸任議員後也會延續原有的基層服務。

對此有律師指出，依《公職人員選舉罷免法》69條規定，區域立法委員、直轄市長、縣（市）長選舉結果，若次高票的候選人與最高得票數差距在有效票數千分之3以內，可在投票日後7天內，向地方法院聲請查封全部或部分投票所的選舉人名冊及選票，並繳交投票數一票3元的保證金，惟以上兩失利候選人是競爭縣轄市長 ，並不符合行政驗票原則，只能提選舉無效之訴，舉證選務人員疏失或投開票過程違法。

彰化地院表示，截至目前接獲2起選舉無效之訴，都是敗選候選人以「一票」或極微票數落選，另外投票日當天，有田中鎮某代表候選人申請保全證據，隔日以證據不全駁回。

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