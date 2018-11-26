悲情候選人 2兩人同票他抽到「沒當選」

連江縣北竿鄉第11屆鄉民代表選舉，林加友與王建華同為189票，抽籤結果，林加友當選北竿鄉代；圖為今天早上抽籤情況。（記者俞肇福翻攝自縣選委會官網）

2018-11-26 15:31

〔記者俞肇福／綜合報導〕史上最悲情的鄉民代表候選人，兩位候選人同票，自己抽到「沒當選」，終結連任之路。

福建省連江縣北竿鄉第11屆鄉民代表選舉，共有7人爭奪5席，開票結果，候選人王建華、林加友同為189票，兩人將爭奪吊車尾的第5席；選委會今天抽籤決定，結果由候選人王建華先抽「未當選」紙籤，接著林加友還沒抽，就篤定獲得「當選」。

抽籤作業26日上午10時在北竿鄉塘岐老人活動中心舉行，連江縣選委會總幹事王建華（縣府民政處長）到場見證，抽籤作業由北竿鄉選務中心主任黃啟華（公所秘書）主持，候選人王建華、林加友都到場。

林加友與王建華二位候選人，依照候選人號次抽抽籤順序，林加友先抽，抽到後抽籤，由另一位候選人王建華先抽；王建華一抽，抽到「未當選」，後抽的林加友，還沒抽就知道是當選籤。

林加友順利連任，試圖爭取四連任的王建華則飲恨；林加友說，感謝老天爺給他這個為民服務的機會，他會努力為鄉民服務。

一旁見證的選委會總幹事王建華，看到同名同姓的王建華飲恨，也只能說遺憾；王建華說，兩人同票抽籤決定，這在馬祖地方自治史上是第二次，上一次是東引鄉95年鄉代選舉，林樹雲跟張雪華同票，抽籤結果，張雪華當選。

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