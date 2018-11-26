中市武鹿里長同票抽籤 陳意和抽中「當選」

台中市清水區武鹿里長同票抽籤，陳意和（左）抽中「當選」。（記者歐素美攝）

2018-11-26 11:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區武鹿里里長選舉，現任里長蔡壽明及候選人陳意和，兩人得票數相同，皆為1079票，台中市選舉委員會今天依法在清水區公所舉行抽籤，結果由陳意和抽中「當選」，台下支持者歡聲雷動，蔡壽明則表現風度立即上前握手「恭喜」，並表示不會提選舉訴訟，將退休養老；陳意和激動哽咽表示，未來將聆聽里民需求、爭取建設，打造幸福快樂武鹿里。

清水區武鹿里長選舉同票，今天上午10點在清水區公所第一會議室辦理抽籤，2位候選人及支持者皆到場，氣氛緊張。

選監人員依規定先抽順序籤，陳意和抽中一號，蔡壽明抽中二號，選監人員接著拿出「當選」及「不當選」2張籤紙，捲好裝在小型籤棒內，再放入籤箱中搖一搖，陳和意因抽中一號先上台抽籤，結果抽中「當選」，台下支持者歡聲雷動，高喊「凍蒜」，陳意和也激動紅了眼眶；蔡壽明隨後依規定上台抽籤，抽中「不當選」，但他表現平靜，隨即和陳意和握手，恭喜陳意和當選，展現氣度。

蔡壽明表示，不會再提選舉訴訟，將從此退休，將武鹿里交給年輕人來拚建設；陳意和則哽咽表示，從沒想到自己票數可以跟老里長同票，謝謝老里長的提攜，選舉過程雙方都很平和，彼此加油打氣，維持地方和諧，未來將傾聽里民聲音，爭取建設，打造幸福快樂的武鹿里。

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