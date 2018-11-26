反同婚、以核養綠通過 賴清德：尊重公投結果

行政院長賴清德表示行政院將尊重公投結果，依照公投法第30條處理。（記者簡榮豐攝）

2018-11-26 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於九合一大選中大敗，今（26）日行政院長前往立法院表示，自己原為負起政治責任而請辭，但與總統蔡英文討論後，決定留下來繼續推動法案，並會在適當時機宣布內閣改組。除此之外，針對反同、以核養綠公投通過，賴清德表示行政院會尊重公投結果。

對於此次公投案，賴清德表示行政院將遵守3個原則處理，一是尊重公投案結果，二是由於公投案牽涉立法與行政，後續行政院將與國會執政黨團討論，第三則是會依照公投法第30條處理公投。

賴清德表示，自己正面看待公投結果，「我是民主萬歲的人」，過去朝野各執立場，造成國家停滯不前，現在有公投可以解決爭議，固然是好事。

對於第16案以核養綠公投通過，是否影響民進黨2025年非核家園政策，賴清德表示，針對會依照公投法第30條處理，在中選會公告公投法案3天內，電業法相關條文就會失效，之後行政院會把廢止條文送交立院，做公投結果的完備工作。

據大法官釋憲第748號解釋，同性婚姻將在明年6月上路，而由於反同公投通過，行政院是否可能將訂立專法，賴清德對此則不回應。

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