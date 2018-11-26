民進黨選舉慘敗 德媒：北京的勝利

有德媒認為，此次台灣九合一選舉結果，形同是「北京的勝利」。（路透資料照）

2018-11-26 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一地方選舉於24日落幕，全台灣縣市長版圖中，民進黨從4年前的13席大減至6席，國民黨則從6席大增至15席。有德國媒體指出，此次選舉國民黨的大勝，形同是「北京的勝利」，也是民意給蔡英文總統的重大考驗。

《德國之聲》報導，此次選舉民進黨慘敗、蔡英文辭去民進黨主席，對中國當局是「非常好的消息」，中國官媒《環球時報》也刻意在選後接連撰文，勸蔡政府反思。然而，報導指出，除了善於宣揚民粹主義、發出鷹派聲音的《環球時報》之外，其餘的中國官媒，至今尚未對此次選舉結果發表大量的評論性文章。

德國《商報》認為，台灣與中國越來越緊張的關係，導致此次民進黨政府的慘敗，從蔡英文就任總統後，北京更加在國際上孤立台灣，還迫使5個台灣邦交國與我國斷交，雖然北京的打壓讓數萬台灣民眾上街抗議，但選舉結果表明，許多台灣人還是希望緩和與北京的關係，對經濟民生議題的擔憂，也在此次選舉扮演重要角色。

《新蘇黎世報》則分析，此次選舉結果是「北京的勝利」。北京始終認為台灣是中國領土的一部分，拒絕承認自主獨立的一切事物，國民黨在2008至2016年執政時，奉行了向中國靠攏的政策方針，此次選舉國民黨的大勝，「完全符合中國共產黨政權的心意」。

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