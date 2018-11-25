澎湖縣長當選人賴峰偉 宣布副手黑馬出線

澎湖縣長當選人賴峰偉，選後首日笑容滿面向民眾謝票。（記者劉禹慶攝）

2018-11-25 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉，今日展開全島車隊謝票行程，突然無預警宣布副手，由現年39歲的西嶼鄉秘書許智富出線，展現世代接班的態勢，但也跌破外界眼鏡，但賴也點名馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰，成為藍營中生代新星。

選前飽受外界抨擊回鍋、國民黨老人政治的賴峰偉，當選後立即投下震撼彈，公布副縣長人選為西嶼鄉公所秘書許智富，賴峰偉表示，許智富年輕有為，勇於任事，人際互動良好，相信會是他的得力助手，實現選前承諾，培養新血，啟動跨世代接班，為澎湖、國民黨注入新思維、新動力。

除了許智富外，賴峰偉也點名國民黨中生代政壇之星馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰，將委託吳政杰推動他的「文創藝術村」政見，吳欣然答應。並由馬公市長葉竹林規劃執行「公托公幼」案。同時他在選舉期間深入民間，了解百姓飽受經濟之苦，未來一定「聞聲救苦」，並跨海與高雄市長當選人韓國瑜合作，打造「高澎連線、幸福無限」。

外界視為黑馬的許智富，國立屏東師範學院畢業、國立中山大學公共事務管理研究所，受到西嶼鄉長許月里賞識，拔擢擔任秘書職務，此次又受到新科縣長賴峰偉重用，時值母親65歲生日意義更是非凡；進入縣府後，除了在自己擅長的教育文化區塊盡力協助外，也會全力輔助縣長推動縣政，扮演好稱職的副手角色。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/