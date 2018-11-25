質疑政府未回應民意 黃士修：將推動重啟核四公投

2018-11-25 13:02

〔記者李欣芳／台北報導〕提出廢除「2025非核家園期限」的以核養綠公投案通過公投門檻，行政院則回應「非核家園」目標不變，以核養綠公投領銜提案人黃士修今天受訪表示，行政院稱非核家園目標不變，顯然並沒有善意回應以核養綠公投的主流民意，將發動以核養綠公投二部曲，重啟核四公投綁2020總統大選，並推動核廢遷出蘭嶼公投。

以核養綠公投團隊規畫在明天召開記者會宣布下一步行動，包括發動重啟核四公投綁2020總統大選，並推動核廢遷出蘭嶼公投。

對於行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，依法核電廠在除役期限前5到15年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則是要在108年前提出申請，但申請的作業評估時間要4到5年，時間上已來不及。

黃士修則認為，「電業法」都可以修改，延役規定為何不能修？核一廠在12月可先停機，等修法予以延役後期限屆滿再提出申請，核一廠就可重新運轉，他希望核一、二廠在還沒有實質拆除前，都能夠修改相關法規，讓核一、核二能夠延役。

黃士修表示，這次獲得58%民意同意以核養綠公投，與他們自己選前所做及過去媒體所作民調是差不多，顯示支持核能的民意已遠大於反核，政府不要再說「非核家園」是全民共識。

他說，接下來將要求政府討論三座核電廠延役和核四廠重啟，希望行政院和立法院放聰明一點，如果政府不給人民一個滿意的答案，他們就會發動以核養綠公投二部曲，重啟核四綁定2020總統大選。政府若要硬幹，2020總統大選只會輸得更慘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/