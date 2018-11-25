非核家園目標 政院：不因「以核養綠」過關而改變

2018-11-25 12:38

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投過關，電業法第95條第1項有關「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文將面臨失效，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，電業法第95條第1項將在公告第3日起失效，不過核一、核二、核三延役及核四商轉已來不及，政府2025年非核家園的目標不變。

以核養綠公投案的主文為「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文？ Kolas 表示，以核養綠公投是要求廢除電業法第95條第1項，現在這項公投案過關，依公投法規定，從公告日第3日起，該法律條文將失去效力。

Kolas表示，不過，即使該項條文失效，政府推動2025非核家園的目標不變，因為實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。依法，核電廠在除役期限前5到15年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則是要在108年前提出申請，但申請的作業評估時間要4到5年，時間上已來不及。

有關核四廠商轉部分，Kolas說，台電在今年評估，核四商轉需要6到7年，且需要耗資新台幣688億元。如果明年重啟核四，6年後是2025年，非核家園目標已經達成，屆時已不需要核電，因此核四也沒有商轉的必要。

此外，國民黨提案的反空污公投「你是否同意以平均每年至少降低1%之方式逐年降低火力發電廠發電量？」與反深澳電廠公投「您是否同意確立停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）之能源政策？」以及反核食公投「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」的同意票皆通過門檻。

Kolas說示，將請經濟部在確保供電的情形下，去努力達成每年降低1%火力的目標，改善空污與維持穩定電力是行政院的原則；停建燃煤電廠方面，行政院長賴清德日前已宣布停建深澳電廠，公投結果與政府施政方向一致。

至於反核食公投通過，Kolas表示，行政院將請衛福部依照公投法規定，在維持食品安全下，繼續針對日本食品進行查驗。政府的立場就是要讓民眾吃得安全、安心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/