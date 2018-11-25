投開票大塞車 中選會主委陳英鈐深夜出面致歉

2018-11-25 04:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選合併十案公投造成全國投票大塞車，中選會主委陳英鈐今（25）日深夜3點50分首度出面致歉，並公布今年直轄市長選舉投票率為66.11%。

陳英鈐表示，要跟全國民眾說聲抱歉，今年九合一選舉及10項公投導致投票速度緩慢，有些投開票所有開票延緩狀況，要向全國民眾深深抱歉，其次也要感謝全國29萬5千多名選務人員，因為他們一直工作至今非常艱辛。

陳英鈐提及，本次地方公職人員選舉已在3點02分全部完成開票作業，投開票結果如下，直轄市長選舉投票率為66.11%，縣市長選舉投票率68.87%，直轄市議員選舉投票率66.14%。

縣市議員選舉投票率68.90%，鄉鎮市長投票率為69.57%，原住民區長投票率80.45%，鄉鎮民代表投票率為69.59%，原住民區民代表投票率80.45%，村里長選舉投票率為67.02%。

在當選席次方面，直轄市長應選6人，其中國民黨當選3席，新北市、台中市、高雄市，民進黨當選2席，含桃園市、台南市，無黨籍1席在台北市；縣市長應選16人，國民黨當選12席、民進黨當選4席。

中選會公布，10案公投結果有反核食、以核養綠等7案公投順利通過，東京奧運證明、婚姻平權、性平教育共3案不通過。

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