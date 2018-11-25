嘉義縣議會選舉 「綠」團隊勉強過半

嘉義縣由民進黨翁章梁（前排左五）拿下縣長寶座，延續綠色執政，縣議會席次也勉強過半，確保府會都是民進黨當家。（取自翁章梁臉書）

2018-11-25 01:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕下屆嘉義縣議員選舉，國民黨提名9人揮出全壘打，民進黨提名22人，有議員兼縣黨部主委林沐惠等5人落選，不過，加上「行動綠團隊」姜梅紅、王焜玄，合計19席，仍在議會37個席次掌握過半數，確保府會都是民進黨當家。

第一選區（太保、水上、鹿草）13選7，含1席婦女保障名額，結果4位女性候選人全過關，加上新人黃榮俊當選，擠下林沐惠、董國誠兩位現任者；第二選區（民雄、新港）9選7，婦保名額一席，4位女性候選人也全上，現任議員賴朝崙與前議員黃嘉寬出局。

第三選區（大林、溪口、梅山）8選5，應有一席婦保名額，這屆議員兩位轉換跑道、一位任內往生，郭芳宜蟬聯失利，僅吳思蓉連任，另有劉宏文回鍋及新人陳信文、許有彊、劉雅文；第四選區（朴子、東石、六腳）11選7，婦保一席，任內病故的黃錦成，由兒子黃鉦凱接棒，另6位現任者都連任成功。

第五選區（布袋鎮、義竹鄉）5選3，上屆落選頭翁聰賢再度以561票之差飲恨出局；第六選區（中埔、竹崎、番路、大埔、阿里山）13選7，一席婦保，現任曾亮哲轉選竹崎鄉長達陣，張貴忠連任失敗，新面孔為王焜玄與邱銀海；第七選區（原住民）2搶1，阿里山鄉代會主席武清山擊敗尋求蟬聯的石信忠。

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