愛家公投三案過門檻 幸福盟籲：政府應依公投結果決策

2018-11-24 23:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕挺同反同公投激戰結果出爐，由愛家方提出的3案公投，皆已通過4百90多萬票的門檻，下一代幸福聯盟表示，絕對不是反同，雖然過程很艱辛，希望政府應該依照公投結果製訂相關政策。

幸福盟說，這是所有重視家庭價值及下一代教育的全體民眾的勝利，大家以一張張的同意票，告訴執政當局什麼才是主流的民意。幸福盟強烈呼籲未來政府在修訂相關法律及製訂國中小課程時，應絕對依照此次公投結果來執行。

幸福盟也預告將成立「修法小組」，用最快的速度將草案送進立法院，期盼立法委員看見民意的所在，而公投的結果也反應人民對大法官748釋憲案的反對，故應該儘速修法。也期盼所有當選的縣市長、議員，重視家庭及下一代的教育，推動「家庭主流化」。

幸福盟說，絕對不是「反同」，雖然努力的過程非常艱辛，也不免面對許多攻擊及抹黑，但在推動過程中不同意見有許多對話的機會，都將之視為成熟社會進行的溝通，希望未來大家能更有共識，共同建立一個和諧的社會。

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