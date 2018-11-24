民進黨慘敗 蔡英文辭黨魁負責 賴清德辭閣揆獲慰留

這次九合一大選民進黨大敗，晚間總統蔡英文召開記者會，宣布辭去黨主席負責。（記者羅沛德攝影）

2018-11-24 21:33

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕民進黨2018年九合一選舉大敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文今晚9時10分召開記者會，宣布請辭黨主席，負起政治責任。行政院長賴清德也在臉書上宣布，稍早已口頭請辭。但蔡英文表示，她已請賴清德繼續留在崗位。

今天九合一選舉結果，原來全國22縣市中，民進黨執政縣市多達13個、國民黨執政僅6個、無黨籍3個；今晚初步開票結果，民進黨獲勝選的只有6個，且六都原本掌握4席，如今只剩桃園、台南兩席，連高雄都輸，國民黨大獲全勝，執政優勢逆轉。

蔡英文今晚表示，身為執政黨的主席，要對今天地方選舉的結果負完全的責任，「我們努力不夠，讓所有和我們一起打拚的支持者失望，我也要在此表達我們非常誠摯的歉意」。

蔡英文：今天民主給我們上了一課

蔡英文表示，民進黨相信民主價值，「今天民主給我們上了一課，我們就應該要虛心接受人民更高的要求。對於民意的展現，我們當然要深自檢討，但一場選舉的成敗，不能讓我們停下腳步，我們更不能因此自怨自艾」。

民進黨大敗，行政院長賴清德的個人去留受到外界矚目。賴清德今晚在臉書上表示：「九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，顯示人民並不滿意。對此，我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任。」

不過，蔡英文在晚間記者會上也公開表示，她辭去黨主席之後，民進黨將進行黨務改組，在改革的關鍵期，政府行政團隊須保持穩定，因此，剛才賴清德已向她口頭請辭，但她已請賴清德留下來繼續打拚，確保各項重大政策持續推動。

4年前，2014年九合一選舉執政的國民黨大敗，時任行政院長的江宜樺也在國民黨敗選當晚辭職。

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