2018縣市長選舉 自行宣布當選名單底加啦！（不斷更新）

目前已經有15個縣市候選人自行宣布當選，13個為國民黨籍，5個為民進黨。（資料圖）

2018-11-24 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰激烈拉鋸，目前許多開票所仍在開票，全台仍處於緊張狀態中，但目前已經有18個縣市長候選人自行宣布當選，除了基隆市、桃園市、臺南市、新竹市與嘉義縣由民進黨拿下外，其餘全翻為藍天。

六都地區：

桃園市民進黨候選人鄭文燦

臺中市國民黨候選人盧秀燕

台南市民進黨候選人黃偉哲

北部地區：

基隆市民進黨候選人林右昌

新竹市民進黨候選人林智堅

新竹縣國民黨候選人楊文科

苗栗縣國民黨候選人徐耀昌

中部地區：

彰化縣國民黨候選人王惠美

雲林縣國民黨候選人張麗善

南投縣國民黨候選人林明溱

南部地區：

嘉義市國民黨候選人黃敏惠

嘉義縣民進黨候選人翁章梁

東部地區：

宜蘭縣國民黨候選人林姿妙

花蓮縣國民黨候選人徐榛蔚

臺東縣國民黨候選人饒慶鈴

外島地區：

澎湖縣國民黨候選人賴峰偉

連江縣國民黨候選人劉增應

金門縣國民黨候選人楊鎮浯

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