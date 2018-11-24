2018縣市長選舉 自行宣布當選名單底加啦！（不斷更新）

2018-11-24 19:24
目前已經有15個縣市候選人自行宣布當選，13個為國民黨籍，5個為民進黨。（資料圖）
〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰激烈拉鋸，目前許多開票所仍在開票，全台仍處於緊張狀態中，但目前已經有18個縣市長候選人自行宣布當選，除了基隆市、桃園市、臺南市、新竹市與嘉義縣由民進黨拿下外，其餘全翻為藍天。
六都地區：
桃園市民進黨候選人鄭文燦
臺中市國民黨候選人盧秀燕
台南市民進黨候選人黃偉哲
北部地區：
基隆市民進黨候選人林右昌
新竹市民進黨候選人林智堅
新竹縣國民黨候選人楊文科
苗栗縣國民黨候選人徐耀昌
中部地區：
彰化縣國民黨候選人王惠美
雲林縣國民黨候選人張麗善
南投縣國民黨候選人林明溱
南部地區：
嘉義市國民黨候選人黃敏惠
嘉義縣民進黨候選人翁章梁
東部地區：
宜蘭縣國民黨候選人林姿妙
花蓮縣國民黨候選人徐榛蔚
臺東縣國民黨候選人饒慶鈴
外島地區：
澎湖縣國民黨候選人賴峰偉
連江縣國民黨候選人劉增應
金門縣國民黨候選人楊鎮浯
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