民進黨雲林執政13年變天 李進勇自行在臉書宣布敗選

2018-11-24 18:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今晚6點30分左右，雲林縣長選舉的票數開出30萬張時，因張麗善超過16萬張票，一路在後苦追的李進勇自行在臉書宣布敗選，讓張麗善競選總部人員一陣喝采。也讓雲林縣超過13年的綠地再變回藍天。

李進勇臉書全文：

「辛苦了老爸，不論開票結果如何，一定都是上帝最好的安排❤️這是我小兒子給我的安慰，感謝上帝，給我這麼貼心的產業。感謝那些沒支持我的人，讓我在自己故鄉終結此生政治生涯。

對那些支持我的人，我要說聲抱歉，我無能和大家繼續守護這片家園。

恭喜我的對手張麗善女士贏得選舉，我會盡責的辦好移交的工作。懇請縣府同仁，像協助我推動縣政一樣，繼續支持新縣長。

最後我要向所有的縣民說，我沒有欺騙大家，農用水井真的不用再收費，有些縣府應配合事項，相信新縣長會妥善處理。5000元敬老金是因促協金無法全部入縣庫，所以沒有如數發放，我已公開說明，並向長者致歉。願大家平安，天佑台灣，天佑雲林。」

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