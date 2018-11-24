民進黨僅6縣市候選人領先 段宜康：直接進入寒冬...

2018-11-24 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選開票作業持續進行中，民進黨全國25縣市票數領先的僅有桃園市、台南市、基隆市、新竹市、屏東縣、嘉義縣，民進黨立委段宜康對此表示，「秋葉還沒落地，就直接進入寒冬」。

段宜康今（24）日晚間在臉書上發文，「秋葉還沒落地，就直接進入寒冬」，簡短2句話令網友推測與大選開票進度有關，「心情好低落」、「自己找的，也沒辦法」、「尊重這樣的民主選擇」、「北市一手好牌硬推姚阿斗打壞了雙北選情」、「民進黨內部自己清一清吧」、「無法理解」。

截至今晚6點35分，民進黨領先縣市如下：

《桃園市》

鄭文燦20萬1045票

陳學聖16萬9120票

《台南市》

黃偉哲16萬8092票

高思博14萬239票

《基隆市》

林右昌5萬8128票

謝立功3萬9261票

《新竹市》

林智堅5萬6166票

許明財3萬158票

《屏東縣》

潘孟安11萬6828票

蘇清泉8萬2770票

《嘉義縣》

翁章梁8萬5212票

吳育仁5萬6261票

段宜康臉書全文

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