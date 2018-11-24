排隊人潮過多 竹市25個投開票所臨增公投圈票屏

2018-11-24 14:48

［記者洪美秀／新竹報導］全國地方公職選舉及公投投票今天登場，因全台天氣大好，民眾投票情況踴躍，有鑑於選民參與公投情況踴躍，新竹市選委會為紓解公投排隊情形，截至下午2點半已有25處投開票所新增公投圈票屏，以加快公投投票速度，也呼籲民眾不要擔心無法投票，只要在4點前進入投票區，都可投票。

此次選舉因市長、市議員及里長選舉票，再加上10案公投票要兩階段投票，民眾領票後圈票再投票較費時，平均約要等半小時到40分才投票。

有不少民眾抱怨投票還要等那麼久，有的覺得太麻煩就不投了，但多數民眾都堅持排隊，但也有的看到排隊人龍太長，選擇不參與公投票。

有鑑公投票等待圈選的人太多，選務人員看到人龍難消化，原本投開票所內選舉票與公投票圈票處各設兩個，因觀察投票卡關多卡在公投，也緊急做調整，包括增加公投圈票屏，因應消化人數。

新竹市選委會總幹事林柏志說，從上午到下午，間現場選務及選監人員觀察排隊投票情形，已有25個投開票所新增公投的圈票屏，透過增加圈票屏方式來紓解投票的人潮，多數選民還是願意等待，行使公投權利。

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