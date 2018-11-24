北市投票排隊等2小時 緊急調增800個圈票處

台北市許多投票所外大排長龍，甚至佔滿學校籃球場，排隊等待時間超過2小時。（記者簡榮豐攝）

2018-11-24 14:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天就是投票日，一早就有不少民眾準備投下神聖一票，台北市各投票所都湧現排隊人龍，傳出各地投票排隊等待時間超過2小時抱怨連連，台北市選舉委員會今早調派增加800個圈票處，紓解排隊人潮，但民眾還是怨聲載道，選務人員被罵到臭頭。

台北市共設置1563處投開票所，投入3萬223名選務人員與警員，協助引導民眾投票與秩序，台北市選舉委員會副總幹事余淑（女宜）指出，今天天氣好，一早各投開票所就有民眾排隊投票，今年確實因為公投案過多，選委會也預知有這樣狀況，因此增添800個圈票處，提供投票權人1500以上的投票開所增加一圈票處。

余淑（女宜）說，依中選會規劃，選舉和公投的圈票處各配置2個，因應公投人潮多，讓選務人員機動性調整圈票處，因空間受限的小型投開票所，無法增加圈票處，選舉和公投的圈票數比例調整為1：3，有增加圈票處的大型投開票所則調整為2:3，以紓解人潮。

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