回雲林投票 韓國瑜妻李佳芬：很開心這幾天許多攤販都賺了些錢

李佳芬（右）、李明哲（左二）投下神聖一票。（記者林國賢攝）

2018-11-24 14:05

〔記者林國賢／雲林報導〕高雄市長候選人韓國瑜妻子李佳芬，今天中午趕回雲林投票，稍做休息又趕回高雄準備陪韓國瑜靜待開票結果，她表示，高雄這2天很熱鬧，許多攤商都賺了些錢，她很開心。

李佳芬原本預定11時回到雲林縣西螺鎮埔心投票，但因高速公路塞車，直到12點才抵達家門，李佳芬帶著媽媽與弟弟李明哲一起步行去投票，沿途鄉親看到她都熱情打招呼，她幾乎每一個人都叫得出名字，抵達投開票所時大排長龍又豔陽高照，排了20分鐘才進入投開票所。

李佳芬說，這段時間在高雄明顯感受蠻多的殷切的期盼，不管是勞工朋友或是務農的或是做小生意或是開店，每個行業的民眾對於如何提升高雄的經濟，都懷抱著很高的期待。

李佳芬說，因為擔心弟弟的選情，一直以來也沒有辦法幫忙他，這次夫妻倆都很掛心他，但是又沒有辦法幫忙，今天早上無論如何趕回來投票，再趕回高雄。

李佳芬強調，我們都是很平凡的家庭，不要把我們太神格化，跟大家都一樣。

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