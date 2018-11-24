Google首頁見台灣國旗 PTT暴動：中國又要崩潰

台灣今天舉行九合一地方選舉和公投選舉，Google首頁也換上台灣國旗和可愛的投票圖案，引起PTT鄉民熱議。（圖擷取自Google首頁）

2018-11-24 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今天舉行九合一地方選舉和公投選舉，Google首頁也換上台灣國旗和可愛的投票圖案，引起PTT鄉民熱議，表示可能又要有某些國家要崩潰了。

今天台灣各地天氣晴朗，人潮湧進投票所，Google首頁也在今天凌晨0時換上投票的相關圖案，有可愛投票小人圖案，以及貼有台灣國旗的投票箱，立即有網友分享到PTT，引起熱烈討論。

有網友在PTT八卦板表示，看到真的被嚇到了，Google竟然會放上台灣國旗，會不會又有某國家要崩潰了？其他網友說，「有玻璃碎掉的聲音」、「有人要掃玻璃了」、「國家玻璃價格上升」、「沒關係，某國看不到股溝」、「中國沒Google，看不到」、「Google有重視台灣選舉就是爽」、「某國家都用百度」。

但也有網友解釋，Google有區域限定，只有台灣才看得到，「只有台灣網路看的到」、「只有台灣才看得到啊」、「中國要看Google還要翻牆，沒事兒」、「台灣限定，外國看不到」。

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