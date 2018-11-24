公投拉長投票時間 里長：許多年輕人放棄投票

2018-11-24 14:01

〔記者鍾泓良、楊心慧／台北報導〕九合一選舉來臨，因為今天除了公職人員選舉選票外，也另外新增公投票，因此有些投開票所都出現大排長龍。中正區地方里長表示，這次投票時間平均在40分鐘到1小時，讓許多銀髮族吃不消；但談到這次投票趨勢，里長們均表示，銀髮族在早上七時就花時間排隊投票，因此中午前就陸續消化；反而許多年輕人投票時間抓得比較短，如果看到現場排隊要超1個小時，就會選擇放棄投票，直接去上班。

而除了投開票所爆滿外，許多投開票所外面都出現護家盟在外面舉看板宣傳愛家公投，甚至也會拿準備小抄給民眾當作投票指南，而當記者上前詢問時，對方僅回「這是公投准許的。」

台北市選委會副總幹事余淑宜表示，公投法允許今天宣傳公投，但不能影響到三合一選舉，今天完全禁止競、助選活動，不能影響人家投票，而投票所方圓30公尺內，屬禁區完全不得宣傳。

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