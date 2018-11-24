南投排隊投票平均30分鐘 選民酸：另類總統級待遇！

南投市聖和宮公投票圈票處出現等候投票的人潮，警方派員維護秩序。（記者謝介裕攝）

2018-11-24 13:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長、縣議員及13鄉鎮市長、代表、村里長等五合一大選與10項公投案，今日展開投開票作業，全縣總共設置488個投開票所，迄下午1時許，各投開票所處處可見排隊等候投票的人潮，平均花費排隊投票的時間約在30分鐘左右，原因在於公投案太多，但圈票處設置太少，才引發民眾抱怨連連。

不過，部分選民表示，總統蔡英文在新北市永和秀朗國小投開票所，也是花了約半小時排隊才如願完成投票，與縣內差不多，堪稱是另類「總統級待遇」，更何況，此次公投案計有10項，也是有史以來最多的1次，能參與民主、自由的發展，透過投票表達本身的意見，就算投票隊伍排的再久也值得﹗

南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰指出，此次公職選舉合併公投辦理，全縣488個投開票所，因場地空間大小不一，公投圈票處設置處所也從1處至2處不等，除允諾在選後列入選務作業檢討改善的重點以外，也再度提醒民眾進入投開票所前，最好先了解公投案內容並作好圈選準備，以加快投票速度，進而減少投票塞車狀況發生。

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