台中大雅投票排1小時 有人回家揚言棄投

台中市大雅區「麥根小學堂」投開票所前大排長龍。（記者歐素美攝）

2018-11-24 13:01

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉今天舉行，因公投綁大選，各投開票所幾乎都出現大排長龍的景象，有人排隊1小時，笑稱「破紀錄」，還有民眾看到長長人龍，乾脆折返，揚言「不投了」，或下午再來投；部分長輩因腿力不佳，無法久站，乾脆坐在投票口前的學校樓梯上休息等候排隊，不過，多數民眾都耐心等候投下神聖一票。

還有民眾表示，難得投票隊伍排這麼長，都會區鄰里之間難得有認識說話的機會，剛好趁投票的時候，彼此聊天寒暄，也是很不錯。

台中市共有1601個投開票所，多數位於學校、活動中心或宮廟等，大雅區共有46個投開票所，位於員林里的「麥根小學堂」別具特色，這裡原本是大明國小員林分校，荒廢多年，經區公所整修彩繪，並將原本髒兮兮的大象溜滑梯重新上漆，成為亮麗的「泰式彩繪象」，今天有許多家長排隊等投票，小朋友則在一旁溜滑梯，一兼二顧。

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