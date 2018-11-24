姚文智打包 最遺憾立委任內沒做完這件事

姚文智透露，這面在辦公室裡面的植物牆已經有立委要接收。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-24 12:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是九合一大選，之前宣布辭去立委職務的民進黨台北市長候選人姚文智在接近中午時回到立法院收拾行囊，準備打包。日前在造勢活動上宣布辭去立委職務，姚文智並在臉書上發文表示，「投完票，打包去！」

姚文智一邊拿出紙箱一面介紹收藏品，還秀出他曾經參與設計的海報、詩人李敏勇的提字。姚文智也透露，自己辦公室的植物牆面已經有立委指名等著接收。

姚文智表示，競選團隊很辛苦，在他宣布辭職後，雖然已經辦理離職相關程序，不過還沒空來打包，利用這個等開票的空檔來作業，「要告別立法院了」。東西很多，要花一點時間收拾。

被問到立委任內有沒有什麼想修的法沒有完成？姚文智說，他在立委任內，花很多心力處理都更條例，一直在等都更條例要修好，但很可惜，因為時程問題，只差最後臨門一腳，現在都更條例已經到朝野協商階段，希望選後立法院能加快腳步，把都更條例修完。

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