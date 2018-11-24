張麗善投票 先到順安宮上香祈福

雲林縣長候選人張麗善投票前由家人等陪同先到土庫馬光厝順安宮上香祈福。（記者廖淑玲攝）

2018-11-24 12:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天天氣大好，各投開票所大排長龍，雲林縣長候選人張麗善上午神情愉悅回到土庫馬光的投開票所投票，投票前由家人等陪同先到土庫馬光厝順安宮上香祈福，隨即進入投開票所依序領票、投票，同時也完成公投票的領、投。

今天的選舉由於是第一次「大選綁公投」，加上公投票多達10張，讓不少阿公阿嬤直呼「不知如何投」，投票率相當高，各投開票所都是人滿為患，不少人得等半小時至1個小時才能完成投票，大伙兒仍耐心等候，展現民主素養。

一名大二的陳姓學生說，雖然沒有公職人員選舉的投票權，但還是要回來投公投，昨晚專程從台北搭高鐵返鄉，投下人生的第一次，而且一次投10張，讓他覺得很夠本。

今天各投開票所秩序良好，選務人員預估，今天中午前都仍是投票巔峰時間，提醒大家把握投票時間至今天下午4點止。

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