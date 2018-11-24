公投綁大選投票「塞」 選民：以後怎想投

2018-11-24 10:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年九合一選舉與10案公投併同舉行，由於張數多，各投開票所領投秩序順暢，但隨著投票人潮，在上午9點左右，－些投開票所在公投區出現停頓情形。

1位林姓選民表示，她原本8點半來排等，好不容易等了1個小時快到時，却帶錯身份證趕緊回家拿取後再來重新排隊。另位黃先生說，排隊排成這樣，「下次公投誰還想會來投票？」

另1處借設在巷內私人民宅的投開票所，排隊人龍排到馬路邊。陳太太說，往年選舉不曾有這種景況，主要是這次有公投投票影響，大概要等上40分鐘。

不過，有人抱怨，也有選民說「大選－定是這樣」。陳姓選民表示，多數人選擇早上投票，尤其這次有公投難免會耗時間，「展現人民當家作主，值得等待」。另有選民說，雖然要等領投票，但無論如何－定要投下支持的候選人－票及表達公投意見。

南市代理市長李孟諺原本預計一早到安平區投票，也因投開票所現場大排長龍，但考量後續巡查行程，他只好延至下午再來投票。

南市選委會也再次呼籲，雖然選民公投投票不是十分熟悉，但目前領投秩序尚稱順利，今天下午4時投票結束前，選民到達投開票所，不論排隊有多長，就一定能完成投票，切勿心焦而放棄神聖－票。

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