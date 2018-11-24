姚文智投完票 上午赴立院準備搬離辦公室

姚文智今天上午9時投票，將赴立院準備搬離辦公室。（記者周彥妤攝）

2018-11-24 10:29

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是九合一選舉投票日，民進黨台北市長候選人姚文智上午赴士林公民會館投票，耗費近1小時才投完票。他表示，昨晚與幕僚團隊小聚小酌，睡得很好，美好的一仗已經打過，更主動提及近日辭去立委後，因忙選戰尚未整理辦公室，原本預訂下午赴立院清空搬離，告別立院，後改成上午11點半打包。

姚文智上午9時赴士林公民會館投票，投票前接受媒體聯訪表示，昨天造勢活動結束後，與輔選的海基會秘書長姚人多、其他幹部幕僚吃了飯，也小酌了一下，昨晚睡得很好。

談到心情，他說，過去常聽說美好的一仗已經打過，以前認為選舉怎麼可能那麼激烈，但現在心情真的是如此，充滿感恩，期盼台灣民主在外來力量衝擊下，依舊能昂然挺進、持續深化。

談到打選戰是否盡力百分百努力，姚文智說，沒有永遠百分百的努力，但團隊盡了全力，感謝陪他走到最後一天的好朋友。他也說，今天天氣很好，大家都能踴躍參與投票表達意見，這是維護台灣民主持續深化發展的重要日子。

隨後，姚文智也主動提及近日辭去立委後，今天將赴立法院準備清空辦公室。他說，按程序規定，辭職後要在一至兩週內搬離，之前忙於選戰，終於有時間打包整理，告別立院。（10:59更新）

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