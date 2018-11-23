徐榛蔚選前之夜開講 「傅崐萁一直在我們心中」

2018-11-23 21:17

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮選前之夜，國民黨縣長候選人徐榛蔚打破慣例不遊街，刻意避開藍綠拚場衝突，今晚率藍營五合一候選人，在縣黨部廣場舉行「團結之夜」，強調花蓮點點滴滴的建設都有傅崐萁的影子，「他一直在我們心中！」

徐榛蔚說，花蓮是一個幸福、良善、和諧及柔和的地方，謝謝鄉親為她加油，這是一場沒有傅崐萁的選戰，但傅崐萁的影子都在我們心中，族群的融合及花蓮的現在，都能一直感受到傅崐萁的存在。

她強調，感謝多年來，大家攜手同心度過點點滴滴，更謝謝花蓮33萬鄉親，與傅崐萁共同打造台灣的第一及花蓮在台灣的奇蹟，讓花蓮連續9年拿到5顆星評比，花蓮人好棒，未來還希望由榛蔚繼續努力打拚，讓我們都是和樂團結的一家人，共同守護花蓮人價值。

徐榛蔚說，傅崐萁多年來為我們擋風擋雨，花蓮的美好建設都有他的影子，這次希望大家繼續捍衛傅崐萁，換我們來保護他，共創花蓮美好家園，力求守住花蓮藍天。

徐榛蔚今與花蓮市長候選人魏嘉賢、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長等藍營候選人合體，在縣黨部前輪流開講，闡述對花蓮的擘劃及願景，搭配不斷播送的《正港的英雄》、《團結就是力量》及《梅花》等歌曲，展現藍營大團結氣勢；花蓮六大原住民族群還致贈貼有「花蓮第一」的木杵，象徵拔得縣長頭籌。

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