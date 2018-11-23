蘇貞昌「跟我衝」晚會連衝三重、板橋 賴清德力挺到底

民進黨新北市長候選人蘇貞昌選前之夜晚會，參加民眾情緒沸騰。（記者王藝菘攝）

2018-11-23 21:47

首次上稿 20:24

更新時間 21:47

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌「新新北 跟我衝」選前之夜在板橋第二運動場登場，由立委張宏陸、蘇巧慧主持，晚會呼應蘇貞昌提出的多項政策主張，在前半段安排包括產業代表、多元族群、親子及醫師代表助講；晚間7點由「九天」民俗技藝團開場，搭配舞台螢幕大大的「衝」字，氣勢十足。

晚會開始後，民眾陸續進場，約在晚間8點多，現場擺放的1.5萬張座椅，坐滿約8成，看台上、跑道上，都有不少民眾或坐或站立，主持人張宏陸宣布現場人數超過4萬人，氣氛越來越熱烈。

晚會呼應蘇貞昌的多項政策，陸續安排4名年輕的產業創生代表分享與蘇貞昌互動、共事的過程，還有從高雄美濃北上相挺的林生祥演唱多首歌曲，多元族群代表包括新住民代表新北百合協會副會長黃秋蘭說，蘇貞昌是一個關心新住民的人，創造更友善、多元的空間。

蘇貞昌新北市原住民族後援會總會長陳双榮說，非常尊重蘇貞昌，因為他最照顧原住民的生活、工作問題，在縣長任內打造了原住民服務中心，烏來泰雅博物館，蘇貞昌是一個最會做事、最重視原住民文化的市長。

行政院長賴清德預計於8點47分與蘇貞昌一起進場，而原規劃與高雄造勢晚會視訊連線，因兩地節目安排節奏不同而取消；總統蔡英文將於9點10分進場致詞10分鐘，接著撥放相當有洋蔥的蘇貞昌「守護來到新北的孩子篇」，再由蘇貞昌演說20分鐘催票，呼籲支持者明天一起投下勝選的一票。

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