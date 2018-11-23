拚了！選前衝刺 林右昌車隊掃街、遊行樣樣來

選前最後衝刺，林右昌到安樂區、暖暖區車隊掃街，晚上在市區徒步大遊行。（記者林欣漢翻攝）

2018-11-23 12:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕選前最後一天，尋求連任的基隆市長林右昌白天展開最後衝刺，到安樂區、暖暖區車隊掃街，雖然天公不作美，仍希望握遍每一雙市民的手，爭取大家支持，林右昌說，連任最大的競爭對手是自己，希望市民願意認同、支持，讓他繼續把市政推動下去。

林右昌說，心情與4年前參選市長時截然不同，因為爭取連任要拿出政績讓市民有感、讓市民願意認同，他並非在選舉期間才在打拚，從當選的那一天開始，就在為基隆市政努力，這幾年大家都可以看到基隆的改變，「我們非常有信心，也請市民大家繼續給我們支持。」

除了車隊掃街，林右昌今晚還會舉辦市區大遊行，他指出，4年來不分藍綠黨派，齊心為基隆的發展來努力，希望在今天晚上市區嘉年華的大遊行，大家都可以一起來參與，「支持的力量越大，支持進步改革力量就越大，我想這就是基隆大團結，讓我們為基隆而走！」

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