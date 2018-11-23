謝立功文宣夾帶折價券 被告發涉嫌賄選

民進黨籍仁愛區市議員鄭文婷與中正區市議員候選人張顥瀚到基隆地檢署，告發基隆市長候選人謝立功的文宣附折價券，折價總額超過千元，違反選罷法。（記者林嘉東攝）

2018-11-23 11:04

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕國民黨籍基隆市長候選人謝立功文宣「幸福轉運站」夾帶折價券涉賄選？民進黨籍基隆市仁愛區市議員候選人鄭文婷、中正區市議員候選人張顥瀚今天告發「幸福轉運站」所附的折價券價值超過台幣30元，已違反選罷法所規範的賄選行為，希望檢調單位啟動調查機制。

駁斥指控 謝立功：無對價關係不構成賄選

謝立功上午回應表示，果然不出他所料，民進黨在選前最後一天出奧步，他事先有請問過法律界人士與律師，實務界的看法都是沒有構成賄選。法律上構成賄選，須有對價關係，但是拿到這個小冊子，並沒有要選民一定支持誰，所以並不會構成賄選，自己也沒有賄選。

鄭文婷指出，她要揭發今年首宗市長級賄選案！謝立功最近發放的「幸福轉運站」文宣裡面夾帶許多折價券，折價總金額超過1千元；這本文宣總共有3個版本，謝知道自己違法後，用紅筆把折價塗掉，最後版本才蓋上優惠取消。

鄭說，謝立功一直標榜清白參選，每年父親節都要吃青白菜，作為父親警惕他一輩子要清白做人，她無法想像謝擁有台大法學博士學位，又是國立海洋大學法政教授，對於相關法律應該知之甚詳，怎會不知道自己發放的折價券不能超過30元？這樣一位嚴重欠缺法學素養，又無視法令規範的市長候選人，很難想像日後要如何擔當市長大任？推行政務又如何能不違法犯紀？

張顥瀚則拿出謝立功「幸福轉運站」文宣所附的折價券指出，謝立功的文宣原本折價券上清楚寫著滿百折5元，後來又用紅筆塗掉（滿百折5元）字樣，最後一個版本乾脆在上頭蓋上「優惠取消」。

張顥瀚認為，謝立功自己也認為折價券恐有違反選罷法，才用紅筆塗掉，與蓋上優惠取消，但這些附有折價券的文宣，仍四處在發送，已經違反最高法院檢察署在90年間的會議結論，「文宣價值超過台幣30元」會影響選民的投票意願，恐觸犯選罷法的規定。（11：32更新）

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